قررت خلية الأزمة في محافظة الأنبار، السبت، رفع حظر التجوال الشامل والعودة إلى الحظر الجزئي الذي يبدأ من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحاً.





وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس وقال رئيس الخلية محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الخلية قررت "تقليص ساعات حظر التجوال والعودة إلى الحظر الجزئي الذي يبدأ من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً".وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 56020 ومجموع حالات الشفاء : 29600، ومجموع الوفيات: 2262.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأنبار تعود إلى الحظر الجزئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.