إصابة 7 من الشرطة خلال أحداث عنف بحفل موسيقي غير مرخص في لندن

وذكرت الشرطة في بيان لها أن الحاضرين أمس الجمعة تحولوا إلى العنف وألقوا مقذوفات على أفراد الشرطة وهم يدخلون مبنى في هافلوك كلوز بغرب لندن.

وقالت الشرطة: "واجه الضباط الحجارة ومقذوفات أخرى ألقيت عليهم"، وأضافت أنها فرقت التجمع في نهاية المطاف دون اعتقالات.

