عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

طقس الإمارات المتوقع خلال الخمسة أيام المقبلة وفق المركز الوطني للأرصاد.



السبت:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد :

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً– صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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الإثنين:

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً خاصة شمالاً– صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء :

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها بعض الأمطار بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.