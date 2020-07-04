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إصابة صديقة نجل ترامب بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

إصابة صديقة نجل ترامب بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

شخصت إصابة صديقة دونالد ترامب جونيور النجل الأكبر للرئيس الأمريكي بمرض كوفيد-19 على ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

 

وتعتبر كيمبرلي غيلفويل المحامية ومقدمة البرامج السابقة في محطة "فوكس نيوز" من المسؤولات الرئيسيات عن تمويل حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية.

 

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وكانت مساء الجمعة في ماونت راشمور في ولاية داكوتا الجنوبية لحضور خطاب الرئيس والألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني.

 

وقد ثبتت إصابتها بعد فحص روتيني يجرى على كل شخص يمكن أن يكون على تواصل مباشر مع الرئيس. وقد وضعت غيلفويل  في الحجر فورا على ما أضافت الصحيفة.

 

وقال سيرجيو غور المسؤول الكبير في تمويل حملة ترامب "إنها في حال جيدة وستخضع لفحص جديد للتحقق من ذلك بسبب عدم ظهور أي أعراض عليها. وقد أتت نتيجة فحص دونالد ترامب جونيور سلبية لكنه وضع نفسه في العزل احترازا وألغى اي مشاركة له في نشاط عام".

 

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن غيلفويل لم تسافر في طائرة الرئيس للتوجه إلى ماونت راشمور.

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