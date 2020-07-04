مستشفى الفجيرة الميداني يحتفل بخروج آخر مصابي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

صرح أحمد الخديم مدير مستشفى الفجيرة ومدير المستشفى الميداني ومدير قطاع الساحل الشرقي لمكافحة كورونا وفقالـ "البيان" عن احتفالهم اليوم مع الكادر الطبي والتمريضي في مستشفى الفجيرة الميداني لفحص وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بخروج آخر حالة دخلت المستشفى للعلاج من الفيروس التي تمت وفق البروتوكل المعتمد في الدولة.

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حيث أكدت نتائج الفحص التي اجريت للحالة الأخيرة خلوه تماما من الفيروس، ما سمح له بمغادرة المستشفى الميداني بالإمارة.

وشكر الخديم خط الدفاع الأول على جهودهم في مواجهة ومكافحة الفيروس.