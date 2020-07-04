صحيفة: أردوغان يحصل على الجباية من قطر لتمويل حروبه في سوريا وليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365



سلط الإعلام الغربي الضوء على العلاقة التي تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقطر.



وقالت صحيفة ذا آراب ويكلي البريطانية: إن الرئيس التركي يعامل قطر على أنها ولاية عثمانية، ويحصل الجباية منها على هيئة ضرائب؛ لتمويل المطلوب للحروب التركية في سوريا وليبيا.

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وأشارت إلى أن زيارة أردوغان إلى الدوحة الخميس الماضي كانت مهمة قصيرة لتحصيل الضرائب، مثلما كان أسلافه العثمانيون يفعلون في القرون السابقة.

ووصل أردوغان إلى الدوحة برفقة رفاقه المعتادين في مثل هذه المهام، وهم صهره ووزير المالية والخزانة بيرات البيرق، ووزير الدفاع خلوصي آكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان.

وأضافت: يضغط الرئيس التركي على قطر لتمويل حملاته العسكرية في سوريا وليبيا، وذلك بعرض قوته العسكرية المزعومة، محاكيًا في ذلك فترة القرصنة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط ​​تحت قيادة عروج بربروس وخير الدين بربروس.

وترى الصحيفة أن أردوغان يعرف كيف يستفيد بشكل كامل من عناد وعجرفة الطبقة الحاكمة في قطر بشكل لا يصدق.