سياسي موريتاني يشن هجوماً حاداً على قطر بعد زيارة أردوغان الأخيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

فتح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الموريتاني بادو ولد محمد فال، النار على أمير قطر تميم بن حمد.



وتساءل عبر تغريدة له على "تويتر":هل فعلا بات أمير قطر يستلم راتبه من تركيا، شخصيا لا أستغرب، فقطر لم تعد تعدو كونها مستعمرة تركية، ... سلم بلده للمحتال، وانتهت اللعبة".

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار قطر، الخميس، في زيارة يلتقي خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

زيارة أردوغان "المأزوم" داخليا بسبب فشله وخارجيا بسبب أطماعه، لتميم "المعزول" عربيا بسبب سياساته، تجعل الزيارة أشبه "باستنجاد غريق بغريق".