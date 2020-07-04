شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط سياسي يفتح النار على قطر بعد زيارة أردوغان للدوحة(صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فتح المدون والناشط السعودي البارز منذر آل الشيخ، اليوم الخميس، النار على قطر.



وكتب عبر تغريدة له على "تويتر":"صورة مؤلمة لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيل، رئيس دولة يزور دولة فيسير من يستقبله خلفه ذليل. وأضاف: هذه الصورة التي بثت على القنوات تؤكد أن قطر أصبحت تابعة إلى تركيا وما سير أردوغان بهذا الشكل وخضوع من خلفه إلا عودة للعصور الوسطى لكم الله يا عرب قطر أي ألم تشعرون به وأنتم ترون هذا الذل".

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