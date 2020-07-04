بالصور- "خبز بالديدان والسوس".. إغلاق 10 مخابز بلدية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قاد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فجر اليوم السبت، حملة مُكبرة على المخابز البلدية بمركز ومدينة الزقازيق؛ للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها وصلاحية رغيف الخبز المُدعم للاستهلاك الآدمي.

ورصدت الحملة وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بعدد من المخابز، وجرى استصدار قرارات غلق 10 مخابز؛ لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وجرى إعدام 200 كيلو ملح وخميرة وردة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، فيما تبين وجود "ديدان وسوس" على "الطوايل"، وجرى سحب 34 عينة أغذية وإرسالها للمعامل المركزي لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك 21 محضر جُنح صحية.