البصل عند 3.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق الجملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، والبطاطس بين 2.25 و3.7 جنيه، والبصل بين 2 و 3.5 جنيه.
ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
البطاطس بين 2.25 و3.7 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
البامية 15 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.
التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.
البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.
المشمش بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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