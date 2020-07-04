ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 196 ألفًا و96 حالة

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ١٩٦٠٩٦ حالة، وذلك عقب تسجيل ٤٢٢ حالة إصابة جديدة.
ونقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم السبت عن المعهد قوله، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٩٠١٠ حالات، وذلك عقب تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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