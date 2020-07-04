أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي دعم بلاده للانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة في فنزويلا وللانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحرة والنزيهة فيها.
جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الخارجية الأمريكي عشية احتفال فنزويلا بالذكرى رقم 209 للاستقلال والذي يوافق يوم 5 يوليو.
وقال بومبيو "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أؤكد دعمنا الدائم
وأضاف: "كانت فنزويلا أول مستعمرة إسبانية في أمريكا الجنوبية تعلن استقلالها في عام 1811، واليوم، يحمل الشعب الفنزويلي روح سيمون بوليفار "القائد العسكري الثوري المولود بفنزويلا والمعروف بكونه محرر أمريكااللاتينية" بينما يسعون إلى انتقال ديمقراطي من الحكم الاستبدادي.
وأكد "بومبيو"، أن الولايات المتحدة، وما يقرب من 60 دولة، تقف مع الفنزويليين في داخل فنزويلا، كما تساند أكثر من 5 ملايين فنزويلي أجبروا على الفرار من بلادهم.
واعتبر أن كل يوم يدافع فيه الفنزويليون عن حقوقهم يجعلهم أقرب للاحتفال بالاستقلال الحق، مشيرا إلى أن هذا الصراع من أجل الحرية والديمقراطية لن ينتهي حتى تتحقق أهدافه.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يؤكد دعم واشنطن الانتقال السلمي للسلطة في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.