صحيفة: صديقة نجل ترامب مصابة بكورونا

أصيبت صديقة الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تعمل في مقر الحملة الانتخابية للرئيس بفيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة، أن الحديث يدور عن فتاة اسمها كيمبرلي جيلفويل، وهي تشغل منصبا

رفيعا في مقر حملة دونالد ترامب الانتخابية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جيلفويل اجتازت اختبار العدوى قبل خطاب الرئيس في جبل رشمور بولاية داكوتا الجنوبية، خلال احتفالات عيد الاستقلال. وأعطت التحليلات نتيجة

إيجابية.

وتؤكد مصادر الصحيفة، أن جيلفويل لم تكن على احتكاك مع الرئيس الأمريكي، ولا تعاني من الأعراض المميزة للمرض الناجم عن فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، كانت حاضرة في تجمع لترامب في مدينة تولسا (بولاية أوكلاهوما). وأعطى اختبار كورونا الذي قدمه الابن الأكبر لترامب يوم الجمعة نتيجة سلبية.