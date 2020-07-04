خطر كورونا اقترب من ترامب… ماذا حصل؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

شخصت إصابة صديقة دونالد ترامب جونيور النجل الأكبر للرئيس الأميركي بمرض كوفيد-19 على ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وتعتبر كيمبرلي غيلفويل المحامية ومقدمة البرامج السابقة في محطة “فوكس نيوز” من المسؤولات الرئيسيات عن تمويل حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية.

وكانت مساء الجمعة في ماونت راشمور في ولاية داكوتا الجنوبية لحضور خطاب الرئيس والألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني.

وقد ثبتت إصابتها بعد فحص روتيني يجرى على كل شخص يمكن أن يكون على تواصل مباشر مع الرئيس. وقد وضعت غيلفويل (51 عاما) في الحجر فورا على ما أضافت الصحيفة.

وقال سيرجيو غور المسؤول الكبير في تمويل حملة ترامب “إنها في حال جيدة وستخضع لفحص جديد للتحقق من ذلك بسبب عدم ظهور أي أعراض عليها. وقد أتت نتيجة فحص دونالد ترامب جونيور سلبية لكنه وضع نفسه في العزل احترازا وألغى اي مشاركة له في نشاط عام”.

Advertisements

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن غيلفويل لم تسافر في طائرة الرئيس للتوجه إلى ماونت راشمور.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية اعتبرت في افتتاحيتها اليوم الجمعة أنه كان لزاما على الرئيس دونالد ترامب حينما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بما مجموعه 50 ألف حالة خلال أيام قليلة أن يبعث رسائل مهمة من البيت الأبيض.

وقالت إنه كان على ترامب أن يؤكد لجميع الأميركيين على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وأن يحثهم على الابتعاد عن احتفالات عيد الاستقلال غدا السبت، وأن يتعهد ببذل مجهود أكبر على المستوى الفدرالي لتوسيع اختبارات التشخيص، وهو شرط أساسي لعودة الحياة الطبيعية، وأنه كان بإمكانه أيضا تقديم الدعم لحكام الولايات من أجل فرض قيود جديدة لاحتواء الفيروس.

لكن بدلا من ذلك -تضيف الصحيفة- لم يحرك “السيد ترامب” ساكنا، بل بقي مصرا على حالة الإنكار رغم تفاقم الأزمة، معرضا كامل التراب الأميركي لمزيد من الفوضى والألم خلال الأشهر المقبلة.