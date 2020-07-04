- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم السبت إن الهدف من هذه الخطوة هو “توجيه رسالة واضحة للصين مفادها أن الولايات المتحدة غير راضية عن التصعيد العسكري لبكين في المنطقة”، بالإشارة إلى قائد المجموعة الأدميرال جورج ويكوف.
وأوضحت الصحيفة أن حاملتي الطائرات رونالد ريغان ونيميتز مسعدتان لإجراء مناورات غير مسبوقة في بحر الصين الجنوبي اعتبارا من يوم السبت.
وأعلنت الصين الأسبوع الماضي عن تدريبات لمدة خمسة أيام اعتبارا من أول من تموز/ يوليو بالقرب من جزر باراسيل التي تطالب كل من فيتنام والصين بالسيادة عليها.
ورفضت الصين الجمعة انتقادات وزارة الدفاع الأمريكية لخطتها لإجراء مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى أن واشنطن هي المسؤولة عن زيادة التوتر في المنطقة.
وتتنازع دول مطلة على بحر الصين الجنوبي، وعلى وجه التحديد الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي، السيادة على مناطق منه منذ عدة قرون، ولكن التوترات في المنطقة تصاعدت في الآونة الاخيرة.
ويتبادل الصينيون والامريكيون الاتهامات بأن الجانب الآخر يعمد الى “عسكرة” بحر الصين الجنوبي
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر رداً على”مناورات باراسيل”.. واشنطن ترسل حاملتي طائرات إلى بحر الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.