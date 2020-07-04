كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر سياسي عراقي: أردوغان حرامي ينهب أموال قطر لتمويل الإرهاب بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف المحلل السياسي العراقي عماد الدين الجبوري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالحرامي الذي ينهب مليارات الدولارات من قطر لتمويل الإرهابيين في سوريا وليبيا".

وأكد الجبوري، عبر تغريدة له على "تويتر"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينهب أموال قطر لتمويل الإرهاب في سوريا وليبيا.

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وقال:"مسكينة قطر، الحرامي أردوغان يستغلها أسوأ استغلال لنهب مليارات الدولارات منها لتمويل الإرهابيين في سوريا وليبيا".

كما تم توجيه تعليمات بتحويل جميع الاعتمادات المالية إلى البنوك التركية وتحويل الودائع الليبية المتواجدة في بنوك أوروبا إلى بنوك تركيا، وتم الاتفاق حول تعويض الشركات التركية المتعاقدة مع ليبيا في عهد معمر القذافي بتعويضات قد تصل قيمتها إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار، نقلاً عن منصة "مداد نيوز".