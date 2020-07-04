كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "# أردوغان يحلب تميم" هاشتاج يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هاشتاج # أردوغان يحلب تميم، حيث قوبلت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسخرية واسعة من قبل رواد منصات السوشيال ميديا في دول الخليج وباقي بلدان العالم العربي.

وكشف النشطاء والسياسيون، أن هدف الزيارة الحصول على تمويلات إضافية، بعد تأزم موقفه داخلياً وفشل سياساته الإرهابية خارجياً، بالتزامن مع تعرض الحليفين القطري والتركي إلى رفض عربي ودولي متنامٍ، ترجمها إقرار البرلمان العربي استراتيجية لمواجهة أطماع تركيا في الدول العربية، وتحرك فرنسا لفرض عقوبات أوروبية ضد أنقرة.

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وكان محللون عسكريون، أعربوا عن استغرابهم من استقبال وزير الدفاع القطري للرئيس التركي لدى وصوله إلى مطار الدوحة اليوم، وقالوا إن "استقبال وزير الدفاع لأردوغان يشير إلى أن قطر باتت قاعدة عسكرية تركية".

وتحولت دولة قطر من دولة إلى قاعدة عسكرية للأتراك، فيما أوضح مراقبون أن الهدف من الزيارة،الحصول على الدعم لتجاوز ورطة التدخل العسكري في ليبيا.