المنظومة الكهربائية.. المكتب الوطني للماء والكهرباء يحصل على تجديد شهادة إيزو

حصل نظام الجودة للمنظومة الكهربائية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على تجديد شهادة إيزو 9001 نسخة 2015.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن نظام إدارة الجودة (SMQ) للمنظومة الكهربائية التابعة للمكتب، اجتاز بنجاح، في الفترة الممتدة ما بين 17 و19 يونيو الجاري، مهمة افتحاصعملياته الإدارية والإنتاجية، وكذا تلك المتعلقة بأنشطة الدعم، مشيرا إلى أنه على إثر هذه المهمة التي تم إنجازها من طرف مؤسسة ذات شهرة دولية، لم يتم تسجيل أية مخالفة للمعايير المعتمدة، حيث حصل نظام الجودة للمنظومة الكهربائية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على تجديد شهادة إيزو 9001 نسخة 2015.

وأضاف البلاغ أن هذه المنظومة للمكتب تعد هي المديرية المسؤولة عن “إدارة النظام الكهربائي“،بصفته مركزا وطنيا استراتيجيا ذا حساسية قصوى،والذي يشرف على تسيير النظام الكهربائي الوطني بأكمله، بالإضافة إلى التحكم في جميع التبادلات الكهربائية بين مراكز إنتاج الطاقة ومراكز التوزيع للزبناء، مردفا أن هذا المركز يسير أيضا التبادلات الكهربائية الدولية من خلال خطوط الربط مع الدول المجاورة.

وأبرز ذات المصدر أن هذا النجاح الذي يتزامن مع الظرفية الصعبة المرتبطة بجائحة “كوفيد 19″، يعد مكافأة للجهود التي يبذلها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لضمان استمرارية نظام الجودة، وشهادة على قدرته العالية على ضمان تأمين التزويد بالكهرباء تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للمكتب.