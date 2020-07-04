شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في السوادية بالبيضاء والان مع التفاصيل

السبت 4 يوليه 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 04/تموز/2020، أهدافا للحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على أهداف حوثية في مديرية السوادية بالمحافظة. Advertisements ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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