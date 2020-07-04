هاشتاج # أردوغان يحلب تميم يتصدر تويتر.. ورفض عربي ودولي للحليفين القطري والتركي 

السبت 4 يوليه 2020

تصدر هاشتاج # أردوغان يحلب تميم، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قوبلت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسخرية واسعة من قبل رواد منصات السوشيال ميديا في دول الخليج وباقي بلدان العالم العربي.



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وأكد النشطاء والسياسيون أن الزيارة هي سعياً جديداً للحصول على تمويلات إضافية، بعد تأزم موقفه داخلياً وفشل سياساته الإرهابية خارجياً، بالتزامن مع تعرض الحليفين القطري والتركي إلى رفض عربي ودولي متنامٍ، ترجمها إقرار البرلمان العربي استراتيجية لمواجهة أطماع تركيا في الدول العربية، وتحرك فرنسا لفرض عقوبات أوروبية ضد أنقرة.

وأبدى محللون عسكريون استغرابهم من استقبال وزير الدفاع القطري للرئيس التركي لدى وصوله إلى مطار الدوحة اليوم، وقالوا إن "استقبال وزير الدفاع لأردوغان يشير إلى أن قطر باتت قاعدة عسكرية تركية".

ولفتوا إلى أن قطر التي لطالما تحدثت عن السيادة، تحولت من دولة إلى قاعدة عسكرية للأتراك، فيما أوضح مراقبون أن الهدف من الزيارة،الحصول على الدعم لتجاوز ورطة التدخل العسكري في ليبيا.