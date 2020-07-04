شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: المفاوضات مع واشنطن لن تنجح والان نبدء بالتفاصيل

قالت دبلوماسية كبيرة في كوريا الشمالية اليوم السبت قبل زيارة مبعوث أمريكي لكوريا الجنوبية إن بيونجيانج لا تشعر أن هناك حاجة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وأن الحوار لن يكون أكثر من "أداة سياسية" بالنسبة لواشنطن.

وقالت تشوي سون هوي نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية إن المفاوضات بين واشنطن وبيونجيانج لن تنجح وإن سياسة بلادها لن تتغير.

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية "لا نستشعر أي حاجة للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة لأنها لا تعتبر الحوار بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة سوى أداة لمواجهة أزمتها السياسية".

ومن المقرر أن يزور ستيفن بيجن نائب وزير الخارجية الأمريكي كوريا الجنوبية خلال أيام لمناقشة المحادثات المتعثرة مع الشمال.