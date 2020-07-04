شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: المفاوضات مع واشنطن لن تنجح والان نبدء بالتفاصيل
وقالت تشوي سون هوي نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية إن المفاوضات بين واشنطن وبيونجيانج لن تنجح وإن سياسة بلادها لن تتغير.
وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية "لا نستشعر أي حاجة للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة لأنها لا تعتبر الحوار بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة سوى أداة لمواجهة أزمتها السياسية".
ومن المقرر أن يزور ستيفن بيجن نائب وزير الخارجية الأمريكي كوريا الجنوبية خلال أيام لمناقشة المحادثات المتعثرة مع الشمال.
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