شكرا لقرائتكم خبر عن 55 ألف إصابة جديدة بكورونا .. أمريكا تكسر أرقام قياسية والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت مجلة بوليتيكو الأمريكية عن المركز قوله إن أكثر من 12 ولاية بما فيها فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس وأريزونا سجلت الأسبوع الماضي أرقامًا قياسية لعدد الإصابات المُسجلة يوميا. وشكلت هذه الولايات الأربع أقل بقليل من نصف إصابات كورونا الجديدة التي تم رصدها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لكن معظم الولايات تشهد ارتفاعًا في الإصابات.
وقالت المجلة إن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في عدد الإصابات والوفيات المؤكدة، إذ سجلت يوم الأربعاء لأول مرة ما تجاوز 50 ألف حالة جديدة. وتوفي ما يقرب من 130 ألف شخص في الولايات المتحدة منذ رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في يناير الماضي. وأصيب ما يقرب من 2.8 مليون شخص.
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