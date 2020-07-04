صحيفة تسلط الضوء على سياسة أردوغان العدائية في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

سلطت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر اليوم السبت الضوء على سياسة أردوغان العدائية في ليبيا، موضحة أن مشروعه العثماني سينهار أمام بوابات سرت الليبية.



وقالت الصحيفة، إنه يوماً بعد آخر تتكشف الأهداف الخطيرة للسياسة التركية في ليبيا، حيث يريد رجب طيب أردوغان تحويل ليبيا إلى مركز عمليات وقاعدة متقدمة للإرهاب هدفها الأول التمدد صوب المنطقة العربية ودول أوروبية.

وأضافت الصحيفة، أن كل توتر في أي ركن من أركان المنطقة العربية، نجد تركيا حاضرة في إشعاله، فهي تحاول توظيف هذه التوتّرات لاقتناص مكاسب.

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وأشارت إلى أن كل المعطيات تؤكد أن مشروعها بدأ بالأفول ليس فقط في ليبيا، وإنما في كل العالم حيث بدأت الدول الكبرى تتحرك لفضح نواياها وكشف المستور، فبعدما خسر أردوغان كل هذه الأوراق أمام مجابهة سوريا، ها هو اليوم يفقد ورقة الحلف الأطلسي وتتزايد قائمة خصومه في هذا العالم، نتيجة غطرسته.

وذكرت الصحيفة أن أردوغان أخطأ حين ظن أن العالم العربي سينسى طموحاته العثمانية التوسعية وتحالفاته المعادية، وأخطأ حين ظن أن الحلف الأطلسي سيدعم توجهاته، فمشروعه العثماني الجديد الذي انهار أمام بوابات إدلب، سينهار اليوم أمام بوابات سرت الليبية..

واختتمت، كما كانت ليبيا مقبرة للاستعمار العثماني والغربي، فإنها ستكون بوابة نهاية أحلام أردوغان في المنطقة، فإن إرادة الليبيين أقوى من كل غطرسته وجرائمه التي أمست أدلة إدانة ضده".

وكان اردوغان قد قام بزيارة قطر الخميس كما وصف النشطاء الزيارة بالخبيثة.