ليفربول يقترب من التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن ليفربول الإنجليزي اقترب من الحصول على خدمات أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني، في الميركاتو الصيفي.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن ليفربول أصبح على بعد خطوات من التعاقد مع الإسباني تياغو ألكانتارا، نجم بايرن الحالي وبرشلونة السابق، مؤكدة أن المفاوضات متقدمة جدًا بين اللاعب والنادي.
واتخذ تياغو (29 عامًا) قرارًا بخوض تحدٍ جديد، وذلك بعد 7 مواسم قضاهم في ألمانيا، حقق فيها مع بايرن كل شيء، باستثناء دوري أبطال أوروبا، وبالفعل أتم اتفاقه مع ليفربول.
وفي الوقت ذاته، حدد بايرن ميونخ 35 مليون يورو، للموافقة على رحيله إلى آنفيلد، مع العلم أن عقده ينتهي في أليانز آرينا بنهاية الموسم المقبل.
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