إنتر ميلان يفاوض مدافع تشيلسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات أحد مدافعي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإنه بعد تعاقد النادي الإيطالي رسميا مع أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لريال مدريد، طلب مدرب النيراتزوري، أنطونيو كونتي، ضم إيمرسون بالميري، ظهير أيسر تشيلسي.

وأضافت أن النادي بدأ في إجراء مفاوضات أولية مع تشيلسي بالفعل بشأن إيمرسون.

ولعب بالميري 53 مباراة فقط في موسمين ونصف بقميص تشيلسي منذ انضمامه في يناير/ كانون الثاني 2018 مقابل 20 مليون يورو، لكنه فشل في إزاحة ماركوس ألونسو من الجبهة اليسرى.

جدير بالذكر أن إنتر أعلن ضم حكيمي نهائيًا، أمس الخميس، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.