"واتسآب" تكشف عن ميزات جديدة.. بينها "كيو آر" لكل مستخدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف تطبيق "واتساب" عن مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك رموز "كيو آر" لإضافة جهات الاتصال والملصقات المتحركة ("ستيكيرز") والوضع المظلم لأجهزة الكومبيوتر، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتسعى منصة الدردشة المملوكة لـشركة "فيسبوك"، والتي تضم أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، لتسهيل إضافة جهة اتصال برموز "كيو آر" مميزة لكل مستخدم.

وجراء الطلب المتزايد على الوضع المظلم، ميزة "واتسآب"، تم نقله إلى أجهزة الكومبيوتر بعدما تم تقديمه إلى الأجهزة التي تعمل بنظامي "آي أو إس" و"آندرويد".

كما وأن مجموعة جديدة من الملصقات المتحركة ستجعل التفاعل على منصة الدردشة "أكثر متعة وتعبيرًا".

ويسعى "واتسآب" أيضًا إلى تسهيل المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية، التي تضم ثمانية مستخدمين أو أقل من خلال تقديم رمز مكالمة فيديو بنقرة واحدة.

كما يطرح التطبيق ميزة الحالة الخاصة به، التي تتيح للمستخدمين مشاركة النص والصور والفيديو وتحديثات "جي آي إف" التي تختفي بعد 24 ساعة، إلى "كي إيه آي أوه إس"، وهو نظام تشغيل طُوّر في هونغ كونغ.

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وقام التطبيق بعرض الميزات الجديدة، في بيان أمس الجمعة، إن "واتساب" يُستخدم بالفعل ويحبه أكثر من ملياري شخص حول العالم.

وتابع البيان: "بينما يظل تركيزنا على توفير طريقة بسيطة وموثوقة وخاصة للناس للدردشة مع الأصدقاء والعائلة، فإننا نواصل أيضًا المضي قدمًا في تصميم منتجاتنا للتأكد من أن (واتساب) يظل الطريقة الأكثر فائدة لأي شخص في أي مكان للاتصال".

وأضاف: "اليوم، نحن متحمسون لتأكيد بعض الميزات الجديدة التي سيتم طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة". وأوضح التطبيق أن من أبرز الميزات الجديدة ستكون رموز "كيو آر" لإضافة رقم واسم مستخدم آخر.

فعادة، عندما يرغب مستخدمو "واتسآب" في إضافة جهات اتصال جديدة، عليهم كتابة الرقم ووضع اسم المستخدم وحفظه.

وسيتمكن مستخدمو "واتسآب" من مسح رمز "كيو آر" ضوئيًا باستخدام كاميرا الهاتف الذكي الخاصة بهم. وسيعثر هذا تلقائيًا على اسم ورقم مستخدم "واتساب"، والذي يمكن للمستخدمين النقر عليه لإضافته إلى جهات اتصالهم.

كما سيساعد الوصول السريع إلى مكالمات الفيديو المكونة من ثمانية أشخاص مستخدمي التطبيق أثناء جائحة فيروس كورونا على البقاء على اتصال بالأصدقاء والزملاء. ستظهر على النظام الأساسي في الأسابيع القليلة المقبلة، في مقطع فيديو.