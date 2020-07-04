انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حتى الإثنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنخفض درجات الحرارة اليوم، السبت، بشكل واضح، وتخف حدة الأجواء شديدة الحرارة، ومع ذلك، تبقى الأجواء صيفية حارة بشكل عام في معظم المناطق مع سماء صافية، وتكون الحرارة فوق المعدلات السنوية العامة بحوالي 2-3 درجات. ومع ساعات الليل، تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة ومعتدلة في الجبال بشكل عام. الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

كما تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، غدًا، الأحد، وتكون الأجواء صيفية حارة نسبيًا إلى حارّة بشكل عام نهارًا والحرارة دون المعدلات السنوية العامة بقليل لمثل هذا الوقت من العام. ومع ساعات المساء يسود طقس معتدل بشكل عام ومائل للبرودة في المناطق الجبلية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبعد غدٍ، الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نهارًا بشكل عام في معظم المناطق مع ظهور للسحب المتفرقة أحيانًا، وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة، ومع ساعات المساء تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال بشكل عام وتصبح مائلة للبرودة في الجبال العالية. الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.