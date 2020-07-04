شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي عراقي: الرئيس التركي ينهب أموال قطر لتمويل الإرهاب في سوريا وليبيا والان مع التفاصيل

السبت 4 يوليه 2020 قال المحلل السياسي العراقي عماد الدين الجبوري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينهب أموال قطر لتمويل الإرهاب في سوريا وليبيا.

وكتب الجبوري عبر تغريدة له على "تويتر":"مسكينة قطر، الحرامي أردوغان يستغلها أسوأ استغلال لنهب مليارات الدولارات منها لتمويل الإرهابيين في سوريا وليبيا". Advertisements جاء ذلك ردا على زيارة اردوغان للدوحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي عراقي: الرئيس التركي ينهب أموال قطر لتمويل الإرهاب في سوريا وليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.