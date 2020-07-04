شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودي يهاجم نظام قطر جراء قيامه بتمويل الرئيس التركي لتحقيق أطماعه في المنطقة العربية والان مع التفاصيل

السبت 4 يوليه 2020 هاجم الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، اليوم، نظام قطر، جراء قيامه بتمويل طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة العربية.

Advertisements وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أن يحتل أردوغان بلاد العرب بأموال قطرية هي دلالة على أن دويلة قطر يحكمها عملاء للخارج". وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار قطر، رافقه وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار، بعد اتخاذ الأتراك قطر وسيلة لتحقيق أجندتهم وأطماعهم ضد البلاد العربية.

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