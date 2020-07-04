البرلمان العربي يدين استهداف مليشيا الحوثي للسعودية بطائرات مسيرة

السبت 4 يوليه 2020

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها ميلشيا الحوثي الإنقلابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية واستهدافها المدنيين بإطلاق طائرات مسيرة مفخخة.



وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان إن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية تمثل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة.

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وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ونجاحها في التصدي للطائرات المسيرة المفخخة وإسقاطها قبل أن تصل إلى أهدافها، مؤكدا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار " مفخخة " أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية