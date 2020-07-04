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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 4 يوليه 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح "الأحد" على بعض السواحل الشمالية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

 

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وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 13:26 والمد الثاني عند 00:16 والجزر الأول عند الساعة 17:47 والجزر الثاني عند الساعة 07:39 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:44 والمد الثاني عند الساعة 20:35 والجزر الأول عند الساعة 15:23 والجزر الثاني عند الساعة 03:28 .

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 43 33 75 25 دبي 42 34 65 30 الشارقة 42 32 60 25 عجمان 43 33 70 30 أم القيوين 42 31 75 25 رأس الخيمة 43 32 70 30 الفجيرة 38 33 75 45 العين 43 30 70 20 ليوا 47 31 75 25 الرويس 41 32 80 25 السلع 40 33 85 35 دلما 37 32 80 40 طنب الكبرى 38 33 85 50 طنب الصغرى 38 33 85 50 أبو موسى 38 33 85 50 .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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