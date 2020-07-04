محلل سعودي  يحذر من تحالف الغدر المكون من "إيران وتركيا وقطر والإخوان" بالمنطقة

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السبت 4 يوليه 2020 حذر المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، من تحالف الغدر المكون من إيران وتركيا وقطر والإخوان بالمنطقة.

Advertisements وكتب عبر تغريدة له على "تويتر":"بعد ثبوت التعاون والتحالف بين إيران و تركيا و قطر والإخوان والموالين لهم،نستطيع أن نقول؛ الآن بدأت المعركة الحقيقة فالعداوة ستكون شرسة. وأضاف: فكونوا على الموعد وعلى قدر التحدي و المسؤولية، دافعوا عن أوطانكم وحافظوا على قياداتكم، وساندوا جيوشكم، فالخطر كبير والخيانة أكبر والتآمر يتزايد".

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