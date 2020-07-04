صحيفة: دولة الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً في مكافحة وباء فيروس كورونا محلياً وعالمياً

السبت 4 يوليه 2020

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في مكافحة وباء فيروس «كورونا» محلياً وعالمياً، وضعها بالمركز الأول إقليمياً في مكافحة وعلاج المرضى من الفيروس القاتل، وضمن أفضل دول العالم في الدعم والتضامن الدولي، لمساعدة المنظمات الدولية والدول في مواجهة الوباء، ونالت عن ذلك الشكر والتقدير من العديد من الجهات.



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وقالت صحيفة البيان: حسب آخر التصنيفات الدولية، جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول عربياً والعاشر عالمياً من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس «كورونا» وكفاءته، وأيضاً من حيث السلامة والاستقرار، وذلك وفق تصنيف صدر مؤخراً عن مجموعةDeep knowledge Group، التي تتخذ من لندن مقراً لها، هذا في الوقت الذي تخلفت فيه دول كبرى ومتحضرة إلى أسفل قائمة التصنيف، وقد أشادت منظمة الأمم المتحدة بالدعم السخي، الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، وبجهودها الإنسانية لنقل الإمدادات الطبية ولوازم الحماية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) إلى مختلف بؤر تفشي الوباء في العالم.

إنها إمارات البناء والإنسانية، التي اعتادت إحراز المراكز المتقدمة في التنمية والتطوير، وها هي بالمقدمة في مكافحة وعلاج أخطر الأزمات، التي يواجهها العالم.