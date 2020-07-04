شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ 70 دولة.. تعرف على جهود ومساعدات دولة الإمارات الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 4 يوليه 2020

وصلت مساعدات الإمارات الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى 70 دولة، حيث بلغ إجمالي هذه المساعدات حتى الآن 1000 طناً من المواد والمستلزمات الطبية



في 5 أبريل، سهلت دولة الإمارات إعادة 345 سائحاً بريطانياً كانوا في زيارة إلى الدولة. وقال سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات باتريك مودي في هذا الصدد:" أتقدم بالشكر الجزيل لدولة الإمارات، التي ساعدت في تحقيق ذلك".

في 30 أبريل، أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، " بإرسال شحنة من المساعدات العاجلة تضم 60 ًطنا من معدات الحماية الشخصية والتجهيزات الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لتعزيز جهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

في 5 يونيو، أرسلت دولة الإمارات مساعدات تحتوي على 6.6 أطنان من المواد الأولية إلى المملكة المتحدة لتتمكن من إنتاج الملايين من مستلزمات الحماية الشخصية.

إيران

أرسلت دولة الإمارات طائرة حملت 7.5 طن من الإمدادات الطبية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى خمسة خبراء من المنظمة إلى إيران بتاريخ 3 مارس لمساعدة 15 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية و 100 ألف شخص آخر. وأكد سمو الشيخ عبدلله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في مكالمة مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في 15 مارس، دعم دولة الإمارات للشعب الإيراني في مواجهته لهذه الأزمة.

وقد انطلقت الإمدادات الثانية من المعدات الطبية إلى إيران بتاريخ 17 مارس، حيث أرسلت دولة الإمارات أكثر من 33 طناً من الإمدادات الطبية الحيوية، بما في ذلك القفازات والأقنعة الجراحية، فضلًا عن معدات الحماية الأخرى. لمساعدة 33 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

في 27 يونيو، أرسلت دولة الإمارات 16 طنًا من الإمدادات الطبية إلى إيران لتعزيز جهود نحو 16 ألفا من المتخصصين في القطاع الطبي على احتواء (كوفيد- 19).

الصين

في أعقاب تفشي فيروس (كوفيد- 19 ) للمرة الأولى في ووهان، قدمت دولة الإمارات نحو 20 طنا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك أقنعة الوجه والقفازات إلى الصين. وفي 26 يناير، غرّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تويتر قائلًا: "نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا. نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة. دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس".

في 4 مارس، وفي إطار مبادرة "الإمارات وطن الإنسانية"، قامت دولة الإمارات بإجلاء 215 شخصاً من جنسيات مختلفة من مقاطعة هوبي الصينية إلى مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

كرواتيا

قدمت دولة الإمارات مساعدات طبية تبلغ 13 طنا، بما في ذلك أقنعة للوجه. في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع مؤخرا في 22 مارس، وقد وصف بأنه الأقوى الذي يضرب البلاد منذ 140 عاماً.

كوريا الجنوبية

في إطار جهودها الإنسانية المستمرة في الحد من آثار فيروس كورونا عالميا، قامت دولة الإمارات في 19 مارس، بالمساهمة في إجلاء 80 مواطنا من رعايا كوريا الجنوبية بينهم 6 يحملون الجنسية الإيرانية من عائلاتهم.

وقد تمت عملية الإجلاء من خلال نقل الركاب الكوريين الجنوبيين من طهران على متن طائرة مستأجرة إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومن ثم تم نقلهم على متن طائرة الخطوط الجوية "آسيانا" إلى مطار "إنتشيون" الدولي. وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والهيئة العامة للطيران المدني.

اليونان

تبرعت دولة الإمارات ب 13 طناً من الإمدادات الطبية لليونان في 26 مارس، شملت أغطية خاصة

للحماية وقفازات طبية ومطهرات. وقال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في بيان له:"إن اليونان تجمعها علاقات صداقة وطيدة بدولة الإمارات، ويتجلى التضامن مع حلفائنا خلال هذه الأوقات الصعبة - ويتضح ذلك من خلال إيصال الإمدادات الطبية القيمة اليوم".

سيشل

تبرعت دولة الإمارات ب 13 طناً من الإمدادات الطبية لحكومة سيشل لمساعدتها في مكافحة فيروس (كوفيد- 19 ). ووصلت شحنة من المساعدات الإنسانية في 25 مارس شملت مستلزمات ومعدات وقائية مثل القفازات والأقنعة وغيرها من المواد الطبية.

ماليزيا

أرسلت دولة الإمارات معدات وإمدادات طبية الى كوالالمبور في 29 من مارس. وقد التقى معالي

هشام الدين حسين وزير الخارجية الماليزي وسعادة خالد الغيث سفير دولة الإمارات لدى ماليزيا لتبادل الحديث حول أفضل الممارسات في مجال التصدي لهذا الوباء.

أوزباكستان

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية أوزباكستان في 28 مارس، لدعم البلاد في الحد،( من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 يستفيد منها نحو 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار

الفيروس. في 5 مايو، أرسلت الإمارات 5 أطنان إضافية من المساعدات إلى أوزبكستان لمساعدة 5 آلاف من العاملين في القطاع الطبي.

أفغانستان

أرسلت دولة الإمارات شحنة مساعدات طبية عاجلة إلى أفغانستان تحتوي على 20 ألف وحدة اختبار ومعدات لفحص آلاف الأشخاص.

في 22 مايو، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل 7 أطنان إضافية من الإمدادات الطبية إلى أفغانستان لمساعدة حوالي 7 آلاف من المهنيين الطبيين في احتواء كورونا المستجد.

صربيا

تبرعت دولة الإمارات في 29 مارس ب 20 طنا من المعدات الطبية إلى بلغراد. وشمل الجزء الأول من التبرع من دولة الإمارات 13,750 بدلة واقية، و 15 ألف زي للكادر الطبي، و 500 ألف قفاز، و 30 ألف واقي للأحذية، و 20 ألف قناع، و 6 آلاف مطهر. هذا وستصل أجهزة التنفس الاصطناعي في الدفعة التالية. وكان في استقبال الشحنة معالي أليكسندر فولين وزير الدفاع الصربي، ومعالي زلاتيبور لونكار وزير الصحة، وسعادة مبارك سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى صربيا.

باكستان

سلمت دولة الإمارات دفعة أولى من الإمدادات الطبية الهامة إلى باكستان في 2 أبريل. وكتب سعادة حمد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى باكستان على تويتر:" التزامنا بالنهج والمبادئ الإنسانية لمساعدة الشعوب في هذا الظرف الدقيق لا حدود له".

وفي 5 أبريل، وصلت الدفعة الثانية المقدمة من دولة الإمارات والمكونة من 11 طناً من الإمدادات الطبية إلى إسلام أباد.

وفي 28 أبريل، أرسلت الإمارات 14 طناً إضافياً من الإمدادات الطبية والغذائية إلى باكستان، استفاد منها 7000 من المتخصصين في الرعاية الطبية.

كازاخستان

تم إرسال طائرة إماراتية تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان، ليستفيد منها نحو 13 ألفا من العاملين في القطاع الطبي، دعما لهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ).

إيطاليا

تم إرسال طائرة إماراتية تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا، ليستفيد منها نحو 13 ألفا من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ).

أوكرانيا

أرسلت دولة الإمارات 13 طناً من المساعدات الطبية إلى أوكرانيا في 10 أبريل لدعم أكثر من 13 ألفا من المتخصصين في الرعاية الصحية، كما أعادت 113 مواطنا أوكرانياً من دولة الإمارات إلى بلادهم.

كولومبيا

تم إرسال طائرة إماراتية تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا، ليستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لمساعدتهم على مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 ). كما قامت الطائرة بإعادة 6 3 مواطنا كولومبيا إلى بلادهم.

في 15 يونيو، أرسلت دولة الإمارات 8 أطنان من المساعدة الطبية إلى كولومبيا لمساعدة أكثر من 8 من المهنيين الطبيين في مكافحة فيروس (كوفيد-19 ).

إثيوبيا

تم إرسال طائرة مساعدات إماراتية تحمل 33 طناً من الإمدادات الطبية إلى إثيوبيا في 13 أبريل، لمساعدة أكثر من 33,000 من المتخصصين في الرعاية الصحية. ونقلت الطائرة 15 طناً من دولة

الإمارات إلى إثيوبيا، فضلًا عن 3 أطنان من الدولة إلى منظمة الاتحاد الأفريقي و 15 طناً من منظمة الصحة العالمية لمساعدة إثيوبيا و 30 دولة أفريقية أخرى في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 ).

في 6 مايو، أرسلت دولة الإمارات شحنة إضافية من المساعدات إلى إثيوبيا لمساعدة الآلاف من المهنيين الطبيين.

بلغاريا

التقى أحمد علي الصايغ، وزير دولة، معالي إميل كارانيكولوف، وزير الاقتصاد البلغاري في 12 أبريل، لمناقشة التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وبلغاريا في ضوء التحديات التي يواجهها العالم بسبب انتشار وباء (كوفيد- 19 ). كما تم تبادل السلع بين البلدين لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة الفيروس.

قبرص

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات حملت 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى قبرص في 13 أبريل، يستفيد منها نحو 6 000 من العاملين في الرعاية الصحية لمساعدتهم في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 ).

الاتحاد الأفريقي

أرسلت دولة الإمارات 3 أطنان من المساعدات إلى الاتحاد الأفريقي، وكذلك ساهمت بنقل 15 طنا من المساعدات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية لتعزيز جهود أكثر من 30 دولة أفريقية في مكافحة جائحة (كوفيد- 19 ).

موريتانيا

أرسلت دولة الإمارات طائرة حملت 18 طنا من المستلزمات الطبية والغذائية إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية بتاريخ 19 أبريل، ليستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في المجال الطبي.

في 6 يونيو، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 18 طنًا من المساعدات الطبية والغذائية إلى موريتانيا، استفاد منها نحو 14 ألفا من المهنيين الطبيين.

الصومال

أرسلت دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، طائرة مساعدات تحمل حوالي 27 طناً من الإمدادات الطبية إلى الصومال في 14 أبريل. وتتكون من 7 أطنان من دولة الإمارات و 20 طناً من منظمة الصحة العالمية، يستفيد منها نحو 27,000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 ).

في 24 يونيو، أرسلت دولة الإمارات 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جوبالاند-الصومال، استفاد منها نحو 7000 من المهنيين الطبيين.

السودان

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية السودان الشقيقة في 22 أبريل، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )، وسيستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

في 29 مايو، أرسلت دولة الإمارات 11 طنًا إضافيا من الإمدادات الطبية إلى السودان، لمساعدة 11 ألفا من العاملين في الرعاية الصحية.

جنوب أفريقيا

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية جنوب أفريقيا في 20 أبريل، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )، وسيستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

أرمينيا

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أرمينيا في 27 أبريل، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )، وسيستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

قيرغيزستان

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أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى قيرغيزستان في 23 أبريل، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )، وسيستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

نيبال

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال في 29 أبريل، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

إندونيسيا

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 20 طنا من الإمدادات الطبية إلى إندونيسيا في 27 أبريل، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )، وسيستفيد منها نحو 20 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

بنغلاديش

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بنغلاديش في 30 أبريل، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

الفلبين

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 20 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الفلبين أبوظبي 27 أبريل، لدعم البلاد في الحد من انتشار ،( فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 وسيستفيد منها أكثر من 20 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

بوتسوانا

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بوتسوانا في 4 مايو، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )، وسيستفيد منها أكثر من 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

الهند

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الهند في 2 مايو، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

غينيا

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غينيا في 4 مايو، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

كينيا

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كينيا في 4 مايو، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

النيجر

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى النيجر في 10 مايو، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )، وسيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

زيمبابوي

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7.7 طن من الإمدادات الطبية إلى زيمبابوي في 6 مايو، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )، وسيستفيد منها أكثر من 7.7 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

سيراليون

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون في 10 مايو، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

مالي

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مالي في 10 مايو، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 )، وسيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

بيلاروسيا

في 12 مايو، أرسلت الإمارات العربية المتحدة 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بيلاروسيا، لمساعدة 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في احتواء انتشار الفيروس.

مونتينيغرو

أرسلت الإمارات العربية المتحدة 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى مونتينيغرو في 13 مايو، لمساعدة 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في احتواء انتشار الفيروس.

رومانيا

أرسلت الإمارات العربية المتحدة 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى رومانيا في 14 مايو، لمساعدة 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في احتواء انتشار الفيروس.

ألبانيا

أرسلت الإمارات العربية المتحدة 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى ألبانيا في 15 مايو، لمساعدة 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في احتواء انتشار الفيروس.

الأراضي الفلسطينية المحتلة

أرسلت دولة الإمارات 22 طنًا من الإمدادات الطبية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتعزيز جهودها في احتواء وباء (كوفيد- 19 )، وتأتي هذه المبادرة تزامنا مع خطة استجابة الأمم المتحدة في الحد من انتشار الوباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعد جزءا من التزامنا طويل الأمد تجاه الشعب الفلسطيني، وللمساعدة في احتواء التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية ل (كوفيد- 19 ).وهذه المساعدات هي جزء من التزام دولة الإمارات في الدعم المستمر للشعب الفلسطيني. وقد ساهمت الدولة التي تعد من أكبر الجهات المانحة للأونروا، بأكثر من 828.2 مليون دولار أمريكي في الفترة من عام 2013 إلى أبريل 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

غامبيا

أرسلت الإمارات العربية المتحدة 4 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غامبيا في 20 مايو، لمساعدة 4 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية على احتواء انتشار الفيروس.

القمر المتحدة

أرسلت دولة الإمارات 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى القمر المتحدة في 21 مايو، لمساعدة 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية على احتواء انتشار الفيروس.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

أرسلت دولة الإمارات 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في 25 مايو، لمساعدة حوالي 6 آلاف من العاملين في المجال الطبي في احتواء فيروس كورونا المستجد.

طاجيكستان

أرسلت دولة الإمارات 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى طاجيكستان في 27 مايو، لمساعدة نحو 10 آلاف من المهنيين الطبيين في احتوء انتشار (كوفيد- 19)

كردستان العراق

أرسلت دولة الإمارات 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كردستان العراق في 28 مايو، لمساعدة نحو 6 آلاف من المهنيين الطبيين في احتواء انتشار (كوفيد- 19)

في 26 يونيو، أرسلت دولة الإمارات طائرة تحتوي على 6 أطنان من المساعدات الطبية إلى كردستان العراق لمساعدة نحو 6 آلاف من العاملين في المجال الطبي.

روسيا

أرسلت دولة الإمارات 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غروزني الروسية في 2 يونيو، لمساعدة نحو 8 آلاف من المهنيين الطبيين في احتواء فيروس كورونا المستجد. في 3 يونيو، أرسلت دولة الإمارات 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى داغستان الروسية، لمساعدة حوالي 9 آلاف من المهنيين الطبيين.

مدغشقر

أرسلت دولة الإمارات 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى مدغشقر في 3 يونيو، لمساعدة حوالي 9 آلاف من المهنيين الطبيين في احتواء فيروس(كوفيد- 19)

كوبا

أرسلت دولة الإمارات 8 أطنان من الإمدادات الطبية في 4 يونيو إلى كوبا، لمساعدة نحو من 8 آلاف من المهنيين الطبيين في احتواء فيروس (كوفيد- 19)

المالديف

أرسلت دولة الإمارات 72 طنًا من الإمدادات الطبية إلى جزر المالديف في 9 يونيو، لمساعدة نحو 72 ألفا من المهنيين الطبيين في احتواء انتشاركوفيد- 19

تشيلي

أرسلت دولة الإمارات 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى تشيلي في 12 يونيو، لمساعدة نحو 9 آلاف من المهنيين الطبيين في احتواء انتشار (كوفيد-١٩)

كوستاريكا

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل 9 أطنان من المساعدات الطبية، و 10 آلاف من مجموعات الاختبار إلى كوستاريكا في 13 يونيو، لمساعدة نحو 9 آلاف من المهنيين الطبيين في احتواء انتشار (كوفيد-١٩)

الدومنيكان

أرسلت دولة الإمارات 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الدومنيكان في 15 يونيو، لمساعدة نحو 7 آلاف من المهنيين الطبيين في احتواء انتشار (كوفيد-١٩)

رواندا

أمر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بإرسال أكثر من 300 ألف قطعة من معدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية إلى روانداو في 14 يونيو. وقد ساعدت موانئ دبي العالمية وفندق "ون آند أونلي" في رواندا في تقديم الخدمات اللوجستية لتسليم هذه الإمدادات من دبي.

الأردن

أرسلت دولة الإمارات 12.4 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الأردن في 15 يونيو، لمساعدة نحو 12 ألفا من المهنيين الطبيين على احتواء انتشار (كوفيد-١٩)

بوركينا فاسو

أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوجيه مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في دولة بوركينا فاسو ودعم جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة الساحل الوسطى وذلك عشيّة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام.

و غادرت مطار دبي الدولي طائرة متجهة إلى بوركينا فاسو تحمل على متنها نحو 100 طن من المساعدات متضمنة 88 طنًا من مواد الإغاثة الأساسية، و 12 طناً من المواد والتجهيزات لاحتواء (كوفيد- 19 )، بالتعاون مع المفوضية السامية، ومنظمة الصحة العالمية.

أذربيجان

أرسلت دولة الإمارات 11 طنًا من الإمدادات الطبية إلى أذربيجان في 21 يونيو، لمساعدة نحو 11 ألفا من المهنيين الطبيين على احتواء انتشار (كوفيد-١٩)

تايلاند

أرسلت دولة الإمارات 11 طنا من الإمدادات الطبية إلى تايلاند في 23 يونيو، لمساعدة نحو 11 ألفا من المهنيين الطبيين على احتواء انتشار (كوفيد-١٩)

البيرو

أرسلت دولة الإمارات بالتعاون مع الفاتكيان، ممثلة بالدائرة الفاتيكانية التي تعنى بالتربية، طائرة تحتوي على 15 طنا من المساعدات الطبية والغذائية للمتضررين من شعوب الأمازون في جمهورية البيرو، لمساعدة نحو 15 ألفا من المهنيين الطبيين على احتواء انتشار (كوفيد- 19)

أرسلت دولة الإمارات في 2 يوليو، 5 أطنان من المساعدات الطبية إلى ليما، البيرو لمساعدة 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية للتصدي لانتشار فيروس (كوفيد - ١٩).

اليمن

أرسلت دولة الإمارات 87 طنًا من الإمدادات الطبية إلى اليمن، لمساعدة المهنيين الطبيين على احتواء انتشار (كوفيد- 19).