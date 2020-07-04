أفادت إحصائيات جديدة نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية، السبت، بأن أكثر من 11 مليون شخص أصيبوا بفايروس كورونا على مستوى العالم، وأن أكثر من نصف مليون شخص توفوا جراء الفايروس.
وقالت الجامعة في بيان: "بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 11 مليون و31 ألف و905 في جميع أنحاء العالم، وعدد الوفيات وصل إلى 523777 شخصا، وتم شفاء 5834337 حالة منذ ظهور المرض"، وفقاً لـ"سبوتنك".
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، في 11 آذار الماضي، فايروس كورونا وباء عالمياً، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، في 11 آذار الماضي، فايروس كورونا وباء عالمياً، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر إحصائيات كورونا حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.