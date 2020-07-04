آخر إحصائيات كورونا حول العالم

وقالت الجامعة في بيان: "بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 11 مليون و31 ألف و905 في جميع أنحاء العالم، وعدد الوفيات وصل إلى 523777 شخصا، وتم شفاء 5834337 حالة منذ ظهور المرض"، وفقاً لـ"سبوتنك".



وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، في 11 آذار الماضي، فايروس كورونا وباء عالمياً، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.