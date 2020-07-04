سماع دوي انفجار ضخم بالقرب من ميناء بالعاصمة الصومالية مقديشو المزيد

قال شهود عيان إن انفجارا هز أجزاء من العاصمة الصومالية مقديشو في ساعة مبكرة من صباح، السبت، عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة في نقطة تفتيش خارج الميناء، فيما أشارت مصادر طبية إلى إصابة 5 أشخاص.

وقال عامل في الميناء، طالبا عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية: "تساقط الحطام المعدني من حولنا داخل الميناء وسمعنا صوت إطلاق نار"، مشيرا إلى أن قوات الأمن وصلت إلى المنطقة وتتعامل مع الموقف حاليا.

بدوره، أضاف محمد علي، وهو صاحب محل في المنطقة، أن الانفجار هز الأرض، فيما قالت ممرضة في مستشفى المدينة تُدعى حليمة نور إن المستشفى استقبل خمسة مصابين في الانفجار.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الشرطة الصومالية سقوط عدة قذائف هاون داخل استاد مقديشو وفي محيطه.



وقالت الشرطة في بيان، إن سقوط القذائف جاء بعد ساعات من إعادة افتتاح الاستاد.

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وأوائل الشهر الماضي، قتل 40 عنصرا بينهم 3 قيادات من مليشيات حركة "الشباب" المتربطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، خلال اشتباكات عنيفة جرت في منطقة جنوبي الصومال.

وقال قائد القوات المسلحة، الجنرال أذوا يوسف راغي، في تصريح لوسائل الإعلام الصومالية إن قوات الجيش تمكنت من قتل 3 قيادات و37 عنصرا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

يأتي ذلك غداة استعادة الفرقة التاسعة للقوات المسلحة الوطنية، منطقة " أبال" على بعد 20 كيلومتراً من جنوب مدينة حدر عاصمة محافظة بكول بجنوب البلاد.

وتقاتل حركة الشباب الإرهابية من أجل السيطرة وفرض سيادتها في الصومال، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.