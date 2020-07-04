شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي: هناك مجموعة من الخونة تساعد الرئيس التركي على انتهاك سيادة الدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد المحلل السياسي السعودي سامي المرشد، أن هناك مجموعة من الخونة تساعد الرئيس التركي على انتهاك سيادة الدول العربية.

Advertisements وكتب عبر تغريدة له على "تويتر""رئيس تركيا أردوغان يأخذ الأموال من قطر لاحتلال ليبيا ، ويأخذ أموال ليبيا لاحتلال سوريا وانتهاك سيادة العراق وإهانة نظام قطر، شبه الأنظمة العربية الضعيفة والخائنة تبيع أوطانها لتحصل على حماية العدو الأجنبي للأسف". جاء ذلك ردا على زيارة الرئيس التركي لقطر .

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