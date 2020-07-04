صحيفة: عناية قيادة دولة الإمارات بالإنسان لا تقتصر على أرض الإمارات فقط بل في كل أنحاء العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مبدأ تلتزم به دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، وضعه مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتوجه قيادتها الحكيمة بالالتزام به، كنهج في عمل الحكومة، وفي العمل على أرض الدولة وخارجها، بدون تمييز بين البشر جميعاً. وقالت صحيفة البيان" وتولي القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً لكبار المواطنين والمقيمين على أرضها، خاصة في ظل أزمة «كورونا»، التي تحتاج فيها هذه الفئة لرعاية أكبر، ومن هذا المنطلق، وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، خدمة «نتواصل ونحمي»، والتي تتيح المجال لكبار المواطنين والمُقيمين، التسجيل فيها، لإعطائهم الأولوية في استقبال اتصالاتهم في مركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي، لتقديم أفضل الخدمات لهم بسهولة ويسر، وقت الحاجة، سواء كانت الخدمات صحية أو غذائية، أو غيرها، مع وجود هذه الفئة في المنازل، تطبيقاً لحملة «خلك في البيت».



ولا تقتصر عناية قيادة دولة الإمارات بالإنسان على أرض الإمارات فقط، بل في كل أنحاء العالم، وقد شهد العالم لها على ما قدمته من مساعدات للعديد من مواطني الدول الأخرى منذ اندلاع الأزمة، أينما كانوا، بغض النظر عن الاختلافات والخلافات الثقافية والسياسية وغيرها، فإلى جانب مبادراته الإنسانية الكبيرة، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استعداد الإمارات للتعاون مع كافة دول العالم المحتاجة للمساعدة لمواجهة الوباء.

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