الامارات.. تعاون بين “الخدمة الوطنية والاحتياطية” و”صحة” في مجال الفحص الطبي للمجندين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

وقعت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية – وشركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة” مذكرة تفاهم بهدف التعاون في مجال الفحص الطبي لمجندي الخدمة الوطنية والإحتياطية.



وقع مذكرة التفاهم .. اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ، وسعادة سالم النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة”.

وبموجب مذكرة التفاهم ستقوم المنشآت الطبية التابعة لشركة “صحة” بتقديم خدمة الفحص الطبي للمجندين المنتسبين لبرنامج الخدمة الوطنية الذين يخضعون لبعض الفحوصات الطبية السابقة لالتحاقهم بالخدمة الوطنية، وفقا للإشتراطات التي تحددها هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية، وحسب المعايير المتفق عليها بين الجانبين.

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وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة ” صحة “جاءت ضمن جهود هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد- 19″ وتعزيز صحة وسلامة جميع منتسبي الدفعة الجديدة للعام 2020 / 2021 وكافة الضباط والمدربين لتؤكد دائما أن صحة الإنسان تتصدر الأولويات في مجتمع الإمارات.

وأكد أن إجراء الفحوصات سيتم قبل التحاق مجندي الخدمة الوطنية بالدورات القادمة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ عليهم وحمايتهم من الجائحة.

ووجه رئيس هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية الشكر للعاملين في خط الدفاع الأول، من أطباء وممرضين ومسعفين، وكل الذين يتواجدون في الميدان خلال هذه الفترة”.. وأضاف أن صحة وسلامة الجميع أولوية لنا، وهي مسؤولية وطنية نتشارك فيها جميعا.

من جهته، أكد سالم النعيمي، أن الخدمة الوطنية شرف عظيم وواجب وطني مقدس، والدفاع عن الوطن شرف يتنافس الجميع لنيله، وأن شباب الوطن هم ثروته الحقيقية، ويقع على عاتقهم رفع راية الإتحاد لتبقى شامخة عالية، وتتشرف شركة “صحة” بالقيام بواجبها تجاه مجندي الخدمة الوطنية وتقديم الرعاية الصحية لهم وفقا لأعلى المعايير.

وقال إن شركة “صحة” بشبكة منشآتها المنتشرة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، وكوادرها الطبية والتمريضية والفنية والإدارية ذات الخبرات العميقة والمؤهلات العالية، تعد ركنا أساسيا في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، وتقدم أرقى مستويات الرعاية الصحية، وتحظى بسجل حافل في توفير رعاية صحية متقدمة للمجتمع، عبر شبكتها التي تعد الأكثر تكاملا في دولة الإمارات.

وأضاف سالم النعيمي أن منشآت “صحة” الطبية مزودة بأفضل الإمكانيات المتطورة، وتمتلك التقنيات والأجهزة والمستلزمات التي تمكنها من إحداث نقلة نوعية على صعيد رعاية المرضى، على أيدي كوادر طبية متميزة في مختلف التخصصات، وجميع منشآتها حاصلة على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية/JCI.