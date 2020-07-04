هبة هجرس: إتاحة الكشف الطبي لكل أشكال الإعاقة للحصول على سيارة مجهزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن وزارة التضامن خاطبت المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة؛ لتغيير الأوراق المطلوبة لطلب الكشف الطبى للحصول على سيارة مجهزة للمعاقين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه تم الاستجابة لهذه المخاطبة وأصبحت طلبات الحصول على سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الجمارك، مفتوحة لكافة أشكال الإعاقة ليست الإعاقة الحركية فقط وذلك إعمالا بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
واعتبرت "هجرس" أن الفترة الحالية تشهد تعاونا كبير بين كافة الجهات بالدولة والتنسيق لتنفيذ ما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، موضحة أن هناك محاولات جادة لترجمة هذه المكتسبات على أرض. الواقع.
وتابعت، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أنها لمست حرص جاد من قبل المؤسسات المعنية فى تنفيذ القانون وانعكاسه فى حصول المعاقين على مكتسباتهم،مؤكدة أنه أصبح هناك مرونة فى تطبيق ومعالجة لأى عائق قد يمنع التنفيذ
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