أعرف بالارقام.. كيف ارتفع عدد المشتركين في الهاتف المحمول و DSL خلال عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحكومة علي إنجازات قطاع الإتصالات وارتفاع مستوي الأداء، الأمر الذي تجسد في زيادة سعة السنترالات والقنوات التلفزيونية وزيادة أعداد المشتركين في التليفون المحمول ومستخدمي شبكة الإنترنت، كما تواصل زيادة نسبة الانتشار في المجتمع مما ساهم في تقليل الفجوة الرقمية نسبياً ، علاوة علي زيادة نوادي التكنولوجيا والشركات العاملة في مجال المعلومات والاتصالات. وفي هذا الصدد، استعرضت أبرز مؤشرات القطاع بنهاية ديسمبر 2019 بالمقارنة بشهر ديسمبر 2018 علي مستوى مؤشرات البنية الأساسية، وذلك في ضوء خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط إلي البرلمان، علي النحو كالاتي: Advertisements 1- زيادة إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول إلي 95.34 مليون مشترك بنهاية ديمسبر 2019 مقارنه بنحو 93.78 مليون مشترك في نهاية ديسمبر 2018. 2- ارتفاع إجمالي عدد مستخدمي الأنترنت عن طريق المحمول إلي 39 مليون مستخدم في ديمسبر 2019 مقارنه بنحو 35.1 مليون مستخدم في نهاية ديسمبر 2018 بمعدل نمو 11.1%َ. 3- ارتفاع إجمالي مستخدمي USB MODEM إلي 3.6 مليون مقارنه بنحو 3.2 مليون مستخدم في نهاية ديسمبر 2018 وبمعدل نمو 12.5% . 4- زيادة إجمالي عدد وصلات الإنترنت فائق السرعة ADSL إلي 7.2 مليون وصلة مقارنه بنحو 6.53 مليون وصلة بنهاية ديسمبر 2018 بمعدل نمو 11.8%َ .

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