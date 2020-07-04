للعرض على النيابة العسكرية.. ضبط 14 متهمًا في مخالفات المباني بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

القت مباحث قسم شرطة دسوق في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، القبض على 14 متهمًا في قضايا مخالفات المباني، بمدينة دسوق، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العسكرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفق قرار صادر من النيابة العسكرية بضبطهم وإحضارهم.

وكان الرائد جمال عبد الناصر، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، قاد حملة أمنية ضمت معاونيه النقباء حسام حمدون، وأحمد حفظ الله، وفهمي الخطيب، ومحمد الفقي، لضبط المتهمين في قضايا مخالفات المباني، بدائرة القسم، وفق توجيهات اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ.

وجرى ضبط 14 متهمًا في حملات متتالية، استمرت للساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بمديرية الأمن، والعقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، وأقتيادهم إلى قسم شرطة بندر دسوق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية بعرضهم على النيابة العسكرية.

وفي السياق أكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن لجنة مشكلة بأمر محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، من المتابعة بمكتبه، أجرت فحصًا وتفتيشًا خلال الأسبوع المنقضي على التراخيص الصادرة للبناء بمجلس مدينة دسوق، تمهيدًا لعرض تقريرًا عليه يتضمن ما تسفر عنه أعمال اللجنة بالتفتيش والفحص.