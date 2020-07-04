إنذار حريق كاذب على رحلة لشركة "رايان اير" يدفعها للهبوط اضطراريا

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا- (د ب أ):

اضطرت طائرة تابعة لشركة "رايان اير" للطيران كانت في رحلة من برلين إلى أثينا إلى التوقف بشكل اضطراري في تسالونيكي بعد إنذار حريق كاذب يوم الجمعة.

وأفادت الإذاعة اليونانية العامة "اي ار تي" إن كل الركاب بخير.

وأعلن قائد الطائرة عن الهبوط الاضطراري بعد إطلاق إنذار حريق في قمرة القيادة أثناء تحليق الطائرة فوق مدينة تسالونيكي اليونانية الساحلية.

وأفادت بوابة الأخبار المحلية بالمدينة بأنه بعد إطلاق الإنذار في مطار تسالونيكي، هبطت الطائرة بدون مشكلات.​