السجن 30 عاما لـ"أمير داعش الفرنسي"

أصدرت محكمة في باريس، الجمعة، حكمها على المتشدد الفرنسي تايلر فيلوس، أحد أمراء تنظيم داعش، قطب شبكة الإرهاب الفرنسية، بالسجن لمدة 30 عاماً، بعدما أدانته بارتكاب جرائم في سوريا بين 2013 و2015.



وألقي القبض على فيلوس (30 عاما) في تركيا قبل 5 أعوام، عندما كان يستعد للسفر جوا إلى براغ.

وقال المدعون للمحكمة إنه أراد أن يقود المسلحين والمفجرين الانتحاريين الذين هاجموا باريس

في نوفمبر عام 2015، لكن المدعين لم يتمكنوا من إثبات ذلك.

ونفى تايلر، الذي اعتنق الإسلام في سن 21 عاما، أي صلة له بهجمات 13 نوفمبر عام 2015، لكنه اعترف لأول مرة بأنه غادر ميدان القتال في سوريا "ليموت والسلاح في يديه".

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وقال رئيس محكمة النقض مخاطباً المدان إن المحكمة "قررت

أن لا تحكم عليك بالسجن المؤبد، وهو أمر كان بمقدورها أن تفعله"، بعدما وجدته مذنباً بكلّ التهم الموجّهة إليه، بما فيها إعدام أسيرين.

وأضاف أن المحكمة قررت تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 30 عاماً لأنّها أرادت أن "تترك لك بصيص أمل كي تتمكن من أن تتغير إلى الأفضل".

وأوضح القاضي أن المدان يجب أن يقضي ثلثي مدة العقوبة على الأقل خلف القضبان، أي أنه لن يستفيد من أي إطلاق سراح مشروط قبل أن يمضي 20 سنة في السجن على الأقل.