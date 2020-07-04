دون شروط الحجر الصحي ..بريطانيا تفتح سماءها لـ59 دولة وتستثني الصين وأمريكا

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أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، إعفاء المسافرين القادمين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا و55 دولة أخرى من شروط الحجر الصحي المفروضة على ركاب الرحلات الجوية الدولية الذين يصلون إلى البلاد.

وهذه الدول من بين 59 دولة وإقليما وافقت بريطانيا على فتح “جسور جوية” معها للإعفاء المتبادل من متطلبات الحجر الصحي، وليس من بينها أمريكا والصين.

وكانت اليونان على قائمة الدول المعفاة من شرط فرض عزل ذاتي لمدة 14 يوما لمواطنيها الوافدين إلى انجلترا، على الرغم من أن جرانت شابس وزير النقل والمواصلات كان قد صرح في وقت سابق أن اليونان لن يتم إعفاؤها.

وبوجه خاص، كانت السويد والبرتغال والولايات المتحدة وكندا والصين من الدول غير المدرجة على القائمة.

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ولكن وزراء في الحكومة المفوضة باسكتلندا ذكروا أنهم لن ينساقوا بشكل تلقائي وراء قرار إنجلترا، فيما لم يتضح بعد موقفي ويلز وايرلندا الشمالية من هذا القرار.

ومن جهة أخرى، قالت 3 شركات طيران كبرى تعمل في بريطانيا إنها أسقطت دعاويها القضائية بشأن الاعتراض على قرار الحجر الصحي عقب الإعلان عن هذه الجسور الجوية.

قال شابس في بيان: “اليوم يمثل الخطوة التالية في عملية إعادة فتح بلادنا العظيمة بشكل يتسم بالحذر “، غير أنه حذر من أن بريطانيا “سوف تتحرك بسرعة لحماية نفسها إذا ما ارتفعت وتيرة الإصابات في الدول التي أعيد الارتباط بها”.

وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعدد بلغ حوالي 45 ألف حالة بفيروس كورونا، ويعتقد أن معدل الإصابة بها لا يزال أعلى من معدلات الكثير من الدول الأوروبية.