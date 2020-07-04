شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان 13 شخصًا جراء هطول أمطار غزيرة جنوب اليابان والان نبدء بالتفاصيل
وبث التلفزيون مشاهد لمنازل وسيارات مغمورة في مياه موحلة في مقاطعة كوماموتو حيث قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن فيضان نهر كوما عزل منازل وجرف جسرا.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أرفع مستوى من التحذير من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي لم تشهدها المنطقة من قبل.
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