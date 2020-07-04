شكرا لقرائتكم خبر عن قاض كولومبي يحظر فرض قيود خاصة بكورونا على كبار السن والان نبدء بالتفاصيل
وقادت مجموعة من كبار السن من الشخصيات البارزة حملة ضد القيود، التي اعتبروا أنها تبالغ في حمايتهم وتنتهك حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم.
وتنص القيود على وضع من هم أكبر من 70 عاما قيد الحجر الصحي حتى نهاية أغسطس، في حين أن بقية الشعب يخضعون للإغلاق حتى منتصف يوليو فقط. كما تنص على السماح لكبار السن بالخروج في نزهات ترفيهية مرات أقل في كل أسبوع.
ووصفت المحكمة القيود الخاصة بأنها تمييزية.
وأمرت المحكمة الحكومة برفع القيود إلى أن تتخذ المحكمة الدستورية قرارا نهائيا بهذا الشأن، حسبما أفادت إذاعة كاراكول وغيرها من وسائل الإعلام.
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