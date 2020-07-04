الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

وسجّلت الولايات المتحدة ، مساء الجمعة، أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أنّ الولايات المتحدة سجلت خلال 24 ساعة 57,683 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 728 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواهم في هذا البلد إلى 129,405 أشخاص.

وقفزت بشدة حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مما وضع معالجة ترامب للأزمة تحت التدقيق ودفع عددا من حكام الولايات إلى وقف خطط لإعادة فتح ولاياتهم بعد إجراءات عزل عام مشددة.

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وأمس أعلن الحاكم الجمهوري لولاية تكساس الأمريكية، أن وضع الكمامات بات إلزاميا في الأماكن العامة في هذه الولاية الجنوبية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الحاكم غريغ أبوت، المؤيد للرئيس دونالد ترامب، في بيان “يمكننا إبقاء الشركات مفتوحة وتطوير اقتصادنا حتى يتمكن سكان تكساس من مواصلة كسب رزقهم، لكن هذا يتطلب أن يؤدي كل واحد منا دوره في حماية بعضنا بعضا، وهو الأمر الذي يقتضي تغطية الوجه في الأماكن العامة”.

وأعلن مدير “مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها” روبرت ريدفيلد الخميس أنّ “خمسة أو ستّة أو سبعة أو ثمانية في المئة من الأميركيّين أصيبوا، سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا”، أي أكثر من عشرين مليون شخص، وهو عدد أكبر بكثير من ذاك المعلن رسميًا والبالغ 2,4 مليون شخص.