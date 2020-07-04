شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل انخفاضًا طفيفًا في عدد الإصابات بالفيروس والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت اللجنة في بيان أن حالتين من الحالات الثلاثة واردتان من الخارج في حين سجلت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة. ولا توجد حالات وفاة جديدة.
وسجلت الصين أيضا أربع حالات إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم.
فيما بلغ مجمل حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 83545 حالة .
وما زال عدد حالات الوفاة بكورونا في الصين يبلغ 4634 حالة كما هو دون تغيير منذ منتصف مايو.
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