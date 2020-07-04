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إصابات كورونا اليومية في أمريكا تتجاوز الـ 53 ألفًا

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سجلت الولايات المتحدة أكثر من 53 ألف حالة إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) يوم أمس الجمعة إضافة إلى تسجيل عدة ولايات أرقاما قياسية جديدة.

وأدى ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى وضع طريقة معالجة الرئيس دونالد ترامب للأزمة تحت المجهر وعرض للخطر إعادة فتح الاقتصاد مع إغلاق بعض الولايات الأنشطة المحفوفة بمخاطر كبيرة.

وقال إحصاء رويترز إن ولايات ألاباما وألاسكا وإيداهو ومسيسبي ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا وتنيسي سجلت كلها أرقاما يومية قياسية لحالات الإصابة الجديدة يوم الجمعة.

وبلغت حالات الإصابة اليومية في أمريكا 53483 حالة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وهو ما يقل عما تم تسجيله في اليوم السابق وهو 55405.

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